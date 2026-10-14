Бойцы оснастили наземного робота пулеметом «Корд» и дронами-перехватчиками

Специалисты подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» модернизировали наземный роботизированный комплекс, установив на него пулемет «Корд», два дрона-перехватчика и оборудование для разведки.
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