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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    У меня мать несколько лет жила в штатах, я с её слов говорю. За жилье платит государство, на еду выделяется сумма на ...За счет казны улу...
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НЕ МОЁ, НО СО ВСЕМ СОГЛАСЕН

НЕ МОЁ, НО СО ВСЕМ СОГЛАСЕН

Захар Прилепин ИСТОЧНИК: Ваши Новости Оценивая Ленина, нужно трезво подходить к тому обстоятельству, что фактически Ленин из лоскутов разваливающейся державы собрал новое государство.

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Комментарии
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Александр Попов
Ну да. Он какую то херню пишет. а я дурак.
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4 час.
Владимир Петров
Старательно, но неубедительно. Ленин - один из создателей хаоса в России. Умертвил миллионы, навёл разруху и голод, потом ввёл НЭП (то есть эмансипировал буржуазию) - и околел. Создал УССР, которую ныне приходится кроваво демонтировать. Это дутый гений - продукт истошного жидовского пиара... Наемали Русь... А сейчас пиплу опять нахваливают упырей Ленина и Сталина - для поддержания идиотии масс.
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3 час.
Виктор Хованов
Петра I порицаем за то, что он &quot;Ленинград&quot; на мужичьих костях построил. А на Ленина &quot;молимся&quot; за то, что он и его соратники &quot;поспособствовали&quot; сначала разрушению страны, осуществили задуманное превращение войны империалистической (когда русские сражались с германцами) в войну гражданскую (когда русские убивали русских), затопив Россию русской кровью. Потом стали строить социализм на костях русских крестьян, казаков, интеллигенции. И не надо забывать как он науськивал своих соратников - бывших бундовцев и будущих израильтян - &quot;усекать головку русского шовинизма&quot;, чем они собственно и занимались с усердием до самой Великой Отечественной войны. А потом спохватились, когда Гитлер напал - вспомнили про русских недобитых мужиках, стали взывать к патриотизму и православной вере. История, как гритца, не имеет сослагательного наклонения. Но ею надо интересоваться.
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3 час.
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