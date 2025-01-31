Захар Прилепин ИСТОЧНИК: Ваши Новости Оценивая Ленина, нужно трезво подходить к тому обстоятельству, что фактически Ленин из лоскутов разваливающейся державы собрал новое государство.
НЕ МОЁ, НО СО ВСЕМ СОГЛАСЕН
Комментарии
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Александр Попов
Ну да. Он какую то херню пишет. а я дурак.
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4 час.
Владимир Петров
Старательно, но неубедительно. Ленин - один из создателей хаоса в России. Умертвил миллионы, навёл разруху и голод, потом ввёл НЭП (то есть эмансипировал буржуазию) - и околел. Создал УССР, которую ныне приходится кроваво демонтировать. Это дутый гений - продукт истошного жидовского пиара... Наемали Русь... А сейчас пиплу опять нахваливают упырей Ленина и Сталина - для поддержания идиотии масс.
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3 час.
Виктор Хованов
Петра I порицаем за то, что он "Ленинград" на мужичьих костях построил. А на Ленина "молимся" за то, что он и его соратники "поспособствовали" сначала разрушению страны, осуществили задуманное превращение войны империалистической (когда русские сражались с германцами) в войну гражданскую (когда русские убивали русских), затопив Россию русской кровью. Потом стали строить социализм на костях русских крестьян, казаков, интеллигенции. И не надо забывать как он науськивал своих соратников - бывших бундовцев и будущих израильтян - "усекать головку русского шовинизма", чем они собственно и занимались с усердием до самой Великой Отечественной войны. А потом спохватились, когда Гитлер напал - вспомнили про русских недобитых мужиках, стали взывать к патриотизму и православной вере. История, как гритца, не имеет сослагательного наклонения. Но ею надо интересоваться.
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3 час.
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