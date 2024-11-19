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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Люй Юань и кардиохирург Огнерубов получили 6 млн рублей на шоу «Вызов. Китайский сезон»

Певица Люй Юань и кардиохирург Огнерубов получили 6 млн рублей на шоу «Вызов. Китайский сезон»

В финале международного сезона спортивно-интеллектуального шоу «Вызов. Китайский сезон» победителями стали российский кардиохирург Дмитрий Огнерубов и китайская певица, актриса и артистка мюзиклов Люй Юань.

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