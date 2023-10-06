Энергичный, мудрый и решительный: как россияне охарактеризовали Владимира Путина в ходе опроса ВЦИОМ

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. В преддверии дня рождения президента РФ Владимира Путина, ВЦИОМ, по заказу Экспертного института социальных исследований, провел среди россиян соцопрос, в котором просил оценить деятельность главы государства.
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