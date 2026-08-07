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Бизнес журнал. Урал

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Суд начал рассматривать дело экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина

Суд начал рассматривать дело экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина

Бывшему гендиректору «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину инкриминируется растрата.Верхнесалдинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.

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