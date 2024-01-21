Такой довольной террористку Трепову* ещё не видели. А что сейчас с лицом?

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Комментарии
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Александр Ткаченко
С её рожей это в кайф.
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4 час.
СЕ
Сергей ЕВ
все-таки в военное время нужна смертная казнь
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3 час.
Лариса Фомичева
И чё так много вони вокруг этого персонажа? Грохнуть-и всего делов.За кровь надо платить своей кровью,другая валюта не котируется.
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1 час.

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