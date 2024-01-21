Такой довольной террористку Трепову* ещё не видели. А что сейчас с лицом?

Царьград ФОТО: PETROV SERGEY/NEWS.RU/GLOBAL LOOK PRESS Как всё-таки поразительно меняются люди, когда осознают, что наказание за их страшные преступления - не чья-то фантазия, а самая настоящая реальность.
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