Государственная Дума, можно сказать, объявила «войну» фонограмме, и рассмотрит проект закона, который обяжет физических и юридических лиц, организующих артистам концерты, на реклaмных афишах указывать, что выступление будет под фонограмму.
Госдума объявила «войну» фонограмме: тому, кто спел под «фанеру» и не указал это предварительно в рекламе, грозит штраф до 5 млн рублей
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Валерия: «Если артист неспособен петь живьем, он должен перестать это делать». Сколько ж открывающих рот больше никто не увидит и не "услышит". А как было хорошо - сделать в студии запись песни, можно без голоса и слуха, поправить её в соответствии с нотами, убрать "петуха", улучшить голос, а потом скакать по сцене и открывать рот, когда надо. А раньше-то что такой закон не принимали? Да у нас, наверное, больше половины певцов на эстраде фанерщиков.
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20 час.
Наталия
"Крестной мамой" пения под фонограмму у нас в стране была Алла Борисовна Пугачева, которая во-время, еще до потери голоса, смекнула, что можно, абсолютно не напрягаясь, делать хорошие "бабки" на своих безумных фанатах. И пока она рулила нашим шоу-бизнесом, Госдума не покушалась на такие вольности и шалости ее и ее круга.
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19 час.
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