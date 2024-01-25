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Госдума объявила «войну» фонограмме: тому, кто спел под «фанеру» и не указал это предварительно в рекламе, грозит штраф до 5 млн рублей

Госдума объявила «войну» фонограмме: тому, кто спел под «фанеру» и не указал это предварительно в рекламе, грозит штраф до 5 млн рублей

Государственная Дума, можно сказать, объявила «войну» фонограмме, и рассмотрит проект закона, который обяжет физических и юридических лиц, организующих артистам концерты, на реклaмных афишах указывать, что выступление будет под фонограмму.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Валерия: «Если артист неспособен петь живьем, он должен перестать это делать». Сколько ж открывающих рот больше никто не увидит и не &quot;услышит&quot;. А как было хорошо - сделать в студии запись песни, можно без голоса и слуха, поправить её в соответствии с нотами, убрать &quot;петуха&quot;, улучшить голос, а потом скакать по сцене и открывать рот, когда надо. А раньше-то что такой закон не принимали? Да у нас, наверное, больше половины певцов на эстраде фанерщиков.
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20 час.
Наталия
&quot;Крестной мамой&quot; пения под фонограмму у нас в стране была Алла Борисовна Пугачева, которая во-время, еще до потери голоса,  смекнула, что можно,  абсолютно не напрягаясь, делать хорошие &quot;бабки&quot; на своих безумных фанатах. И пока она рулила нашим шоу-бизнесом, Госдума не покушалась на такие вольности и шалости ее и ее круга.
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19 час.

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