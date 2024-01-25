Госдума объявила «войну» фонограмме: тому, кто спел под «фанеру» и не указал это предварительно в рекламе, грозит штраф до 5 млн рублей

НП

Наталья Павлова

Валерия: «Если артист неспособен петь живьем, он должен перестать это делать». Сколько ж открывающих рот больше никто не увидит и не "услышит". А как было хорошо - сделать в студии запись песни, можно без голоса и слуха, поправить её в соответствии с нотами, убрать "петуха", улучшить голос, а потом скакать по сцене и открывать рот, когда надо. А раньше-то что такой закон не принимали? Да у нас, наверное, больше половины певцов на эстраде фанерщиков.