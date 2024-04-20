В России высказались об атаках Украины по энергетическим объектам

Депутат Чепа: Украина не добьется эффекта от ударов по энергетическим объектам Украина не добьется желаемого эффекта от ударов дронами по российским энергетическим объектам, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.