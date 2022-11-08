Военное обозрение

3 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Вадимов
    тогда сообщите что в действительности,что б слухами не полнилось..кто поверит,что всего около 6 т погибло?Министерство обор...
  • Александр Семенов
    А что, Штатам мы так ничего и не подарим? Я бы на месте США обиделся на такой дележ Украины (и перестал ей помогать).Глава ГУР Украины...
  • Митя Ерисанов
    ну и что тот фриц пропел там?Немецкий офицер: ...

Власти Молдавии собрались подать в суд на «Газпром» и ввести против него санкции

Власти Молдавии собрались подать в суд на «Газпром» и ввести против него санкции

Не выплачивая России накопившийся крупный долг за предыдущие поставки газа, молдавское руководство ищет возможности получить от «Газпрома» новые поставки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх