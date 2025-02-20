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Петербургский дневник

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«Союз 24 февраля» предложил ввести денежный сбор с каждой переводной книги зарубежных авторов

«Союз 24 февраля» предложил ввести денежный сбор с каждой переводной книги зарубежных авторов

Соответствующее обращение адресовали Владимиру Мединскому Патриотическое объединение литераторов «Союз 24 февраля» направило обращение к помощнику президента Российской Федерации и председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому с просьбой поддержать инициативу о введении обязательного денежного сбора с каждой переводной книги современных зарубежных авторов, продаваемой на российском рынке.

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