«Союз 24 февраля» предложил ввести денежный сбор с каждой переводной книги зарубежных авторов

Соответствующее обращение адресовали Владимиру Мединскому Патриотическое объединение литераторов «Союз 24 февраля» направило обращение к помощнику президента Российской Федерации и председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому с просьбой поддержать инициативу о введении обязательного денежного сбора с каждой переводной книги современных зарубежных авторов, продаваемой на российском рынке.