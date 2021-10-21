smi.today

1 658 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Может его уже и нет, кто его видел?Хезболла предосте...
  • Alex Tar
    Давно, видать, по морде лица не получали...Хезболла предосте...
  • Alex Tar
    Это бородатое чмо со своего бункера боится вылезти, а туда же, заявления с угрозами делает, Херой Хренов...Хезболла предосте...

Компания Kleos Space заказала новые разведывательные спутники

Компания Kleos Space заказала новые разведывательные спутники

Компания Kleos Space заказала производство четырех спутников радиочастотной разведки у Innovative Solutions in Space (ISISPACE), которые должны быть запущены в середине 2022 года, чтобы повысить точность зондирования и время повторных посещений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх