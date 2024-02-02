Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Первые экземпляры схемы можно будет найти пока что на 11 станциях метро В настоящее время в Москве разработана развитая сеть трамваев, ежедневно работают 35 маршрутов, а недавно была создана официальная схема всей трамвайной сети.
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