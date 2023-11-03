Дорожная служба Братска готова к зиме: противогололедный материал в достаточном количестве

Дорожная служба Братска готова к работе в зимнем режиме. Как сообщил директор МБУ «Дорожная служба Братска» Василий Лукиянчук, на круглосуточном дежурстве находятся 9 единиц техники: в Центральном районе 5 единиц техники, в Падунском и Правобережном — 4.
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