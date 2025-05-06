Инсайты без рекламы про маркетинг без иллюзий. Часть 1

Участники секции: Татьяна Эшназарова, главный редактор AdIndex; Антон Шестаков, исполнительный директор премии «Проксима»; Сергей Жуков, глава отдела performance-маркетинга «Асконы»; Кирилл Сухачев, Head of Digital Performance Hoff; Ксения Владимирова, операционный директор компании «Теремъ»; Татьяна Голышева, директор департамента рекламы «Снежной Королевы»; Андрей Сазонов, директор по маркетингу «Май Брендс»; Сергей Михайлов, директор по маркетингу Sber Devices; Анастасия Тикунова, директор департамента интегрированных коммуникаций «билайна».
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