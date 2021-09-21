Это фальшивые выборы! Лидер КПРФ обратился к Путину и пригрозил акциями протеста

Темы дняПолитикаЭто фальшивые выборы! Лидер КПРФ обратился к Путину и пригрозил акциями протеста КПРФ намерена провести в некоторых регионах России митинги против манипуляций с подсчетом голосов на завершившихся выборах.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаКогда уже Власть закроет глотки этим гиенам? Бондаренку, Рашкина-под суд.ДенисНа голосовании когда выдают бюллетень, то вначале записывают паспортные данные человека, потом он идёт ставить галку именно в кабинке, в кабинке скрыто, неизвестно кому и кто именно галку ставит, выйдя за ним уже наблюдают, но только не знают что именно он бросает. ВОПРОС, нахрена все эти телодвижения с бюллетенем и прятаться по кабинкам? Галку разве трудно чиркнуть на месте и бросить прям тут же? Тебя тут же зафиксируют и камеры и твоя подпись под кем именно, так будет легче понять насколько голоса честные, от кого и кому они. В этих ”таинствах“ не вижу смысла и логики, бабы же не за размер члена (полового) голосует, а мужик не за бабские сиськи, зачем стыдятся своих голосов? Из выборов идиотское шоу раздули. А должно быть проще, но строже, как в других заведениях где фиксируется данные, тот же ментовский протокол.ИИринаВраги российского народа могут радоваться ,они в очередной раз навязали народу партию ,которая принимает антинародные законы .Комментировать
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