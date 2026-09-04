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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Простой русский пехотный Ваня...

Простой русский пехотный Ваня...

Новость  дня.4 сентября 2026 года на набережной Амура в Хабаровске открыли монумент, посвящённый победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

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