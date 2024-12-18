Состав участников и экспертов Meet Global MICE Congress за год вырос вдвое

В Москве завершился международный форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. В нем приняли участие свыше 1,3 тысячи представителей сферы делового туризма из государств БРИКС, а также стран Глобального Юга – это вдвое больше чем год назад.
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