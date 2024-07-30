В горах Сочи пройдет фестиваль «Роза Хутор. Классика» С 12 по 18 августа на горном курорте вновь состоится международный фестиваль «Роза Хутор.
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В горах Сочи пройдет фестиваль «Роза Хутор. Классика» С 12 по 18 августа на горном курорте вновь состоится международный фестиваль «Роза Хутор.