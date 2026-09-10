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Рупор соросятни в Раде: «Нам не дают засадить в тюрьму друзей Зеленского»

Рупор соросятни в Раде: «Нам не дают засадить в тюрьму друзей Зеленского»

Зе-режим блокирует принятие парламентом законов, которые позволяют посадить ближайщих соратников [диктатора] Владимир Зеленского.

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