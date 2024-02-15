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  • Гарий Щерба
    А с  КЕМ ТОРГОВАТЬ  то  ОСТАНУТСА если  САНКЦИОНКА  будет уж   БОЛЕЕ   как на пол мира ??? ГЕЙРОПЕЙСКИЙ НЕ  до  СОЮЗ ...Турция отреагиров...
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Турция отреагировала на готовность ЕС ввести санкции из-за России

Турция отреагировала на готовность ЕС ввести санкции из-за России

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Комментарии
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Гарий Щерба
А с  КЕМ ТОРГОВАТЬ  то  ОСТАНУТСА если  САНКЦИОНКА  будет уж   БОЛЕЕ   как на пол мира ??? ГЕЙРОПЕЙСКИЙ НЕ  до  СОЮЗ  и  ФАШИЗМНГТОН решили   с  ПАПУАСАМИ  ТОРГОВАТЬ   ....????  ИНТЕРЕСНО  было бы  ПОСМОТРЕТЬ ,  в  КАКОЙ ...ОПЕ  ОКАЖЕТСА  Западный мир ...!!!
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