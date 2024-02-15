Турция отреагировала на готовность ЕС ввести санкции из-за России

Гарий Щерба

А с КЕМ ТОРГОВАТЬ то ОСТАНУТСА если САНКЦИОНКА будет уж БОЛЕЕ как на пол мира ??? ГЕЙРОПЕЙСКИЙ НЕ до СОЮЗ и ФАШИЗМНГТОН решили с ПАПУАСАМИ ТОРГОВАТЬ ....???? ИНТЕРЕСНО было бы ПОСМОТРЕТЬ , в КАКОЙ ...ОПЕ ОКАЖЕТСА Западный мир ...!!!