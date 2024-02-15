Турция отреагировала на готовность ЕС ввести санкции из-за России AlexCoderТурция отреагировала на готовность ЕС ввести санкции из-за России AlexCoderТурецкая сторона изучает возможность введения санкций со стороны Европейского союза из-за сообщений, что страна якобы поддерживает российские военные действия на Украине.
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