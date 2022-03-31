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Бизнесмен Ахметов заявил, что его фирма подаст иск против России по возмещению ущерба

Бизнесмен Ахметов заявил, что его фирма подаст иск против России по возмещению ущерба

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в беседе с агентством Bloomberg заявил о том, что его компания SCM подаст иск против России для получения выплат за ущерб, который был нанесен Россией в ходе военной операции на Украине, пишет РИА "Новости".

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