Бизнесмен Ахметов заявил, что его фирма подаст иск против России по возмещению ущерба

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в беседе с агентством Bloomberg заявил о том, что его компания SCM подаст иск против России для получения выплат за ущерб, который был нанесен Россией в ходе военной операции на Украине, пишет РИА "Новости".
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в беседе с агентством Bloomberg заявил о том, что его компания SCM подаст иск против России для получения выплат за ущерб, который был нанесен Россией в ходе военной операции на Украине, пишет РИА "Новости".
Свежие комментарии