Муравейко: Белоруссия не готовится к наступлению на соседние страны

Белоруссия не рассматривает никакие наступательные действия на соседние страны. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил республики, первый замминистра обороны Павел Муравейко, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.
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