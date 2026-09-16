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С декольте и без кольца. Полина Диброва вышла в свет с Романом Товстиком после слухов о тайной свадьбе

С декольте и без кольца. Полина Диброва вышла в свет с Романом Товстиком после слухов о тайной свадьбе

Бывшая жена 66-летнего телеведущего Дмитрия Диброва Полина вышла в свет со своим возлюбленным-миллионером Романом Товстиком, к которому она со скандалом ушла от мужа.

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