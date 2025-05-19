Режиссеры из центра на Михалковской поставили концерт в Доме Музыки

Гала-концерт «От Москвы до Берлина. Суровые вехи Победы» с участием более 60 детско-юношеских творческих коллективов города состоялся в субботу, 17 мая в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.
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