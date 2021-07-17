Экс-президент Грузии Саакашвили выразил надежду на построение Великой Украины до Кавказа

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что "Великая Украина" будет простираться до Кавказа, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Украина 24".