В ООН и ОБСЕ пожаловались на нарушения в ходе предвыборной кампании в Молдавии

Вице-председатель оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что группа депутатов и общественных деятелей Молдавии направила в международные организации открытое письмо о нарушениях в ходе предвыборной кампании в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии