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МЕДИА ТОК

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Скорая помощь в Приангарье становится мобильнее: больницы региона получили 15 новых автомобилей класса В

Скорая помощь в Приангарье становится мобильнее: больницы региона получили 15 новых автомобилей класса В

В рамках распределения техники между российскими регионами Приангарье получило 15 новых автомобилей скорой помощи класса В.

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