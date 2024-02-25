Американская «летающая дурилка» испытывается на Украине

Удастся ли дрону «MALD-J» обмануть российскую систему ПВО Фото: UA Air Force СВО на Украине — пожалуй, первый военный конфликт, где появились и столь активно применяются беспилотники, которые оказались крайне эффективны в нанесении ущерба противнику, в разведке, в преодолении зон ПВО.
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