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Авиаторы и их друзья

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Американская «летающая дурилка» испытывается на Украине

Американская «летающая дурилка» испытывается на Украине

Удастся ли дрону «MALD-J» обмануть российскую систему ПВО Фото: UA Air Force СВО на Украине — пожалуй, первый военный конфликт, где появились и столь активно применяются беспилотники, которые оказались крайне эффективны в нанесении ущерба противнику, в разведке, в преодолении зон ПВО.

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Комментарии
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Модест
Что-то никто давно не пишет о наших аэростатах ДРЛО. А они всяко дешевле 31 миллиарда за А-50. При этом персонал всегда выживет, даже если аэростат собьют.
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