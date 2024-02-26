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MSNBC: Украина намерена предложить России мир — но обсуждать его условия будут без Москвы

MSNBC: Украина намерена предложить России мир — но обсуждать его условия будут без Москвы

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