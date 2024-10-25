Борис Друян, редактор Лениздата "Оттепель", рассказал о работе над сборником Анны Ахматовой

В Санкт-Петербурге состоялась первая встреча литературного клуба "Ловцы слов" с известным редактором Лениздата Борисом Друяном, который с 1966 по 1976 год работал над изданием сборника стихов Анны Ахматовой.
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