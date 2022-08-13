Политолог Колташов назвал причины сокращения западной помощи Киеву

Эксперт, специализирующийся на изучении экономической и политической сфер, Василий Колташов назвал две наиболее значимые причины, оказавшие влияние на частичное перекрытие ресурсных путей между западным истеблишментом и киевским правительством.
Эксперт, специализирующийся на изучении экономической и политической сфер, Василий Колташов назвал две наиболее значимые причины, оказавшие влияние на частичное перекрытие ресурсных путей между западным истеблишментом и киевским правительством.
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