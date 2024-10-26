Мизулина обвинила ТНТ в живодерстве: “Бедная лама”

В мире российского телевидения разразился очередной скандал. На этот раз дело коснулось канала ТНТ. Небезызвестная Екатерина Мизулина, известная активными выступлениями, публично обвинила канал ТНТ в жестоком обращении с животными.
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