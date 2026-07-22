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Mizuho: влияние закона Clarity на Circle в долгосрочной перспективе может быть негативным

Mizuho: влияние закона Clarity на Circle в долгосрочной перспективе может быть негативным

Если и когда закон Clarity будет принят, ожидается, что этот знаковый законопроект о структуре криптовалютного рынка поднимет все позиции в индустрии цифровых активов, но аналитики Mizuho утверждают, что Circle может стать исключением.

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