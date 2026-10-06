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Царьград

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Симоньян выпустила книгу, тираж достиг 100 000 за два месяца

Симоньян выпустила книгу, тираж достиг 100 000 за два месяца

Маргарита Симоньян выпустила книгу "Непервая любовь", посвящённую мужу Тиграну Кеосаяну. Тираж достиг 100 000 экземпляров за два месяца.

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