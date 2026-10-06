Симоньян выпустила книгу, тираж достиг 100 000 за два месяца

Маргарита Симоньян выпустила книгу "Непервая любовь", посвящённую мужу Тиграну Кеосаяну. Тираж достиг 100 000 экземпляров за два месяца.
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