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Царьград

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Ледокол "Красин" презентует историю в новой выставке в Кронштадте

Ледокол "Красин" презентует историю в новой выставке в Кронштадте

В Музее истории Кронштадта открывается выставка, посвященная ледоколу "Красин". Экспозиция, созданная "Музеем мирового океана", расскажет о ключевых событиях XX века, в которых участвовал ледокол, включая спасение экспедиции Нобиле в 1928 году.

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