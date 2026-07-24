Ледокол "Красин" презентует историю в новой выставке в Кронштадте

В Музее истории Кронштадта открывается выставка, посвященная ледоколу "Красин". Экспозиция, созданная "Музеем мирового океана", расскажет о ключевых событиях XX века, в которых участвовал ледокол, включая спасение экспедиции Нобиле в 1928 году.