Блогершу сравнили с богомолом из-за детали на платье

Американская блогерша по имени Лорен купила наряд на день рождения и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 761,5 тысячи подписчиков.
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