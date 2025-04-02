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Чья Гренландия?

Чья Гренландия?

Гений про злодейства Ну что там опять нудит Дания, я не могу понять? И Гренландия туда же. Их не спросили, с ними не проконсультировались! Совсем уже.

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