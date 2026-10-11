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ФедералПресс

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Избили, сломали очки: агрессивная компания напала на пассажирку троллейбуса в Новосибирске

Избили, сломали очки: агрессивная компания напала на пассажирку троллейбуса в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 11 октября, ФедералПресс. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования дела об избиении 19-летней пассажирки троллейбуса.

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