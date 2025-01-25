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Царьград

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Увеличение пенсий: что ждет граждан в феврале 2023 года?

Увеличение пенсий: что ждет граждан в феврале 2023 года?

В феврале пенсии в России вырастут для определенных категорий граждан, в том числе для работающих пенсионеров, уволившихся в январе, и граждан старше 80 лет.

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