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В Ираке ликвидировано более 20 баз антииранских группировок

В Ираке ликвидировано более 20 баз антииранских группировок

Процесс ликвидации баз антииранских группировок противника продолжается, заявил один из лидеров Координационного совета шиитской организации Al-Atar al-Tansiqi Турки аль-Отайби, 30 сентября сообщает информагентство Mehr.

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