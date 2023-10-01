В Ираке ликвидировано более 20 баз антииранских группировок

Процесс ликвидации баз антииранских группировок противника продолжается, заявил один из лидеров Координационного совета шиитской организации Al-Atar al-Tansiqi Турки аль-Отайби, 30 сентября сообщает информагентство Mehr.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии