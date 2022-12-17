Защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на ЗАЭС

Защитный купол от осколков снарядов начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Защитный купол от осколков снарядов начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Свежие комментарии