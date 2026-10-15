Бывший коллега певца по дуэту также недавно экспериментировал с внешностью.Певец и телеведущий Влад Топалов удивил подписчиков неожиданной сменой имиджа: артист отрастил густые чёрные усы и опубликовал фото с новым обликом в своём блоге в одной из социальных сетей.
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