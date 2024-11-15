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Царьград

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Трамп начинает сводить счёты. Под угрозой десятки тысяч людей: "Настоящую войну" объявил американист

Трамп начинает сводить счёты. Под угрозой десятки тысяч людей: "Настоящую войну" объявил американист

Дональд Трамп начинает сводить счёты со своими внутренними врагами. В этом ему будет помогать Илон Маск.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
У нас бы так!
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