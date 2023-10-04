Под Смоленском вывезли 49 тонн мусора со стихийной свалки

Подрядчик регоператора ТКО убрал завалы, скопившиеся у домов в Духовщине. На территории Духовщины подрядной организацией регионального оператора ООО «ВИА-Сервис» проведена расчистка территорий по следующим адресам: - ул.
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