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"Нет места для юмора". Итоги 2021 года

"Нет места для юмора". Итоги 2021 года

В декабре ВЦИОМ опубликовал данные опроса, посвященного юмору и запретным темам для шуток. По мнению большинства опрошенных, в России, среди прочего, нельзя шутить над церковью (80%), а также над историей России, СССР и Российской империи (69%).

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