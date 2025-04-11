Анонсирован экшен про выживание в ледяной пустоши Frostrail от авторов Barotrauma

Анонсирован экшен про выживание в ледяной пустоши Frostrail от авторов Barotrauma10 апреля 2025 года на Triple-i Initiative Showcase студия FakeFish, известная по кооперативному хоррору Barotrauma, вместе с издателем Shiro Unlimited представила Frostrail — новый шутер от первого лица с элементами выживания в открытом мире.