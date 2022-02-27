Медвежий угол

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Сговор против Украины

Сговор против Украины

Думаю, все уже обратили внимание на крайнюю сдержанность санкций США. Фактически, они наносят мало вреда России (как и самим США), а основной вред от них получает Европа.

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