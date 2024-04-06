Обвиняемый в нападении на Чибиса сначала не услышал вопрос, но потом согласился с призывом

Обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сожалеет о содеянном. На вопрос о том, готов ли он принести извинения перед главой региона, мужчина, лежа на больничной койке, сначала ответил “нет”.
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