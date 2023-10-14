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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Греции. «Марусси» – ПАОК, «Перистери» сыграет с «Панатинаикосом»

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча. «Марусси» примет ПАОК, «Перистери» встретится с «Панатинаикосом» Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Аполлон Патрас – Арис Дата проведения 14 октября, 17.

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