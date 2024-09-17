Трамп вырвался вперед в штате Пенсильвания — RCP

Небольшое преимущество в 0.2 процентных пункта имеет кандидат в президенты Дональд Трамп в колеблющемся штате Пенсильвания 17 сентября согласно усредненным данным опросов на сайте Real Clear Polling (RCP).
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